Zdecydowana większość katolików w Polsce jest objęta w piątki obowiązkiem wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (zob. kan. 1251: „Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.” – Kodeks Prawa Kanonicznego).

Rezygnujemy ze spożywania mięsa, które przez wieku było uważane za pokarm bardziej wartościowy, aby podkreślić, że tego dnia Pan Jezus umarł na krzyżu i chociaż symbolicznie, poprzez wyrzeczenie być przy Nim w tym wydarzeniu. Jednak w piątki, w które przypada liturgiczna uroczystość (takie dni określa kalendarz liturgiczny), obowiązku wstrzemięźliwości nie ma i można jeść mięso. Warto jednak pamiętać, że nie na tym polega istota świętowania trwającej uroczystości. To tylko jeden (zresztą jeden z mniej istotnych) jej wymiarów.

Od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Miłosierdzia (w czasie tzw. Oktawy Wielkanocy) przeżywamy osiem dni z rzędu w randze uroczystości, co oznacza, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych nie obowiązuje. Dlaczego? W tej Oktawie okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedna uroczystość, jako dzień najradośniejszy. Z punktu widzenia liturgii, choć zmieniają się dni tygodnia, cały czas nieprzerwanie trwa uroczystość zmartwychwstania Pana Jezusa. To najważniejsze dla nas święto, dlatego jego obchody zostały rozciągnięte na tak długi czas. Teksty liturgiczne i biblijne wszystkich dni oktawy Wielkanocy nawiązują bezpośrednio do wydarzenia zmartwychwstania Jezusa i jego konsekwencji dla nas. Znajdujemy także wyraźne odniesienia do sakramentu chrztu i tego co staje się udziałem każdego ochrzczonego.