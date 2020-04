USA i Kanada zostaną zawierzone NMP Matce Kościoła  

Przewodniczący episkopatu USA abp José H. Gomez zaprasza wszystkich biskupów w Stanach Zjednoczonych, by wraz z nim zawierzyli kraj Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła w obliczu pandemii koronawirusa. Równocześnie o wstawiennictwo Maryi będą prosić biskupi kanadyjscy.

U.S. and Canadian Catholic Bishops to Seek Intercession of Mary, Mother of the Church, for Strength in Struggle Against COVID-19. Full press release: https://t.co/u2vTN2juVF pic.twitter.com/DrhX8UR8S3