"Siostry zakonne, zanim przystąpiły do pracy, zostały wyposażone w ubrania ochronne i przeszkolone z zakresu stosowania środków ochrony indywidualnej. W porozumieniu z personelem ośrodka, zakonnice zostały skierowane w miejsca, gdzie pomoc ich będzie najbardziej potrzebna. Jedna z sióstr jest pielęgniarką, więc została oddelegowana do pomocy personelowi medycznemu ośrodka. Pozostałe będą pomagać w realizacji bieżących zadań związanych z opieką nad pensjonariuszami" - poinformował Dawid Burzacki.

W centrum przebywa blisko 200 pacjentów, także obłożnie chorych.

Burzacki powiedział, że aktualnie sytuacja w ośrodku powoli się stabilizuje. "Sporo pracy jest jeszcze przed nami. W najbliższych dniach pobierzemy kolejne wymazy, aby po raz kolejny zweryfikować stan pensjonariuszy. W zależności od wyników i ewentualnych ognisk wirusa, przy współpracy z dyrekcją Centrum, będziemy wprowadzali dodatkowe obwarowania higieniczne i zmiany w funkcjonowaniu placówki" - wyjaśnił.

Koordynator służby zaapelował do firm i instytucji o wsparcie. "Pomimo tego, że ośrodek jest prywatny, to problemy ma takie, jak każda inna placówka tego typu w całej Polsce. Na chwilę obecną, najbardziej potrzebujemy: pulsoksymetrów, kombinezonów ochronnych III kat. typ 3,4,5 lub 6, maseczek ochronnych FFP2 i FFP3, płynów do dezynfekcji, rękawiczek lateksowych lub nitrylowych, wysokich ochraniaczy na obuwie, fartuchów jednorazowych lub odzieży jednorazowej, a także innego sprzętu medycznego" - podkreślił.

Burzacki poinformował, że w sprawie przekazywania tych rzeczy prosi o kontakt pod numer telefonu 666 112 695.

Działania Zintegrowanej Służby Ratowniczej można także wesprzeć poprzez zbiórkę na walkę z koronawirusem: www.zrzutka.pl/koronawirus

Burzacki poprosił o pomoc wolontariuszy. "Osoby, które chciałby zostać wolontariuszami Zintegrowanej Służby Ratowniczej, zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Wolontariatu poprzez formularz kontaktowy na stronie: www.zsr112.pl/wolontariat" - dodał.

Koronawirus w Śląskim Centrum Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji "Ad-Finem" w Czernichowie pojawił się wraz z dwojgiem pracowników, tym z opiekunem, który miał kontakt m.in. z pacjentami. W placówce przebywają przeważnie osoby starsze, m.in. na oddziale medycyny paliatywnej. 12 kwietnia wieczorem wprowadzono tam kwarantannę. Trzy dni później rozpoczęto pobieranie wymazów do badań na obecność koronawirusa. Chorych było 22 pacjentów oraz czworo członków personelu. U 156 podopiecznych wynik był ujemny.

Od tygodnia na miejscu działa zespół Zintegrowanej Służby Ratowniczej, której personel wspólnie z ekipą szpitala powiatowego w Bochni wdrażał procedury walki z koronawirusem na terenie tamtejszego domu pomocy społecznej. Koordynuje on wszystkie podejmowane działania.