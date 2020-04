Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 381 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i o śmierci 30 osób. W porównaniu do piątku liczba potwierdzonych przypadków nie zmieniła się, zmarło o 10 osób mniej. Łącznie zakażenie wykryto dotąd u 11 273, z których 524 zmarły.

W porannym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 175 nowych przypadków z województw: śląskiego (52), dolnośląskiego (34), wielkopolskiego (30), małopolskiego (18), pomorskiego (17), zachodniopomorskiego (7), opolskiego (7), lubelskiego (4), kujawsko-pomorskiego (3) i podlaskiego (3).



Po południu Ministerstwo Zdrowia podało, że potwierdzono zakażenie u kolejnych 206 osób z województw: mazowieckiego (96), podkarpackiego (23), łódzkiego (23), pomorskiego (22), śląskiego (15), podlaskiego (11), dolnośląskiego (9), małopolskiego (6), świętokrzyskiego (1).

Łącznie w sobotę wykryto 381 nowych przypadków koronawirusa.



Resort przekazał w sobotę, że zmarło kolejnych 30 osób zakażonych koronawirusem. Są to osoby w wieku od 53 do 95 lat. Większość zmarłych, jak podało MZ, miała choroby współistniejące.



W porównaniu do piątku liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem nie zmieniła się, o 10 osób mniej zmarło (w piątek było 381 nowych przypadków zakażenia i 40 zgonów).



W sobotę rano Ministerstwo Zdrowia podało, że w związku z koronawirusem hospitalizowane jest obecnie 2821 osób, kwarantanną objętych jest ponad 87 tys. osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 19,5 tys. Wyzdrowiało ponad 2,1 tys.



W sumie od 4 marca, gdy potwierdzono pierwsze zakażenie, SARS-CoV-2 wykryto dotąd łącznie u 11 273 osób, z których 524 zmarły.