15 i 16 maja w nowej formule odbędzie się XXIV Czuwanie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Temat przewodni czuwania to „Kocham Kościół”.

W związku z panującą sytuacją tegoroczne wydarzenie będzie odbywało się wyjątkowo dzięki Internetowej transmisji online. Temat przewodni czuwania to „Kocham Kościół”. Uczestnicy wgłębią się w temat, jak wykorzystać obdarowanie do służby parafii i całemu Kościołowi. „Pragniemy, aby Duch Święty budził nasze wspólnoty, inspirował i rzucał nowe światło na wielki skarb, którego nie możemy zakopać właśnie z miłości do Kościoła” – zapowiadają organizatorzy.



W programie znajdzie się m.in.: wspólna modlitwa, Msza Święta, konferencje oraz panele tematyczne. Głoszącymi będą: Bp Andrzej Przybylski - Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Odnowy w Duchu Świętym, ks. Artur Potrapeluk oraz Ks. Łukasz Plata.



Aby wziąć udział w wydarzeniu należy się zarejestrować klikając link: https://odnowa.org/xxiv-czuwanie-odnowy-online.html