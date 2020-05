Święto Prawników w Krakowie (zapowiedź)  

Zaplanowana na godz. 19.30 Msza w kościele św. Anny pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa transmitowana będzie na żywo w internecie (na różnych kanałach, m.in. na YouTube, więcej informacji na stronie: arslegis.org.pl). Poprzedzi ją procesja w togach z dziedzińca kolegiaty do jej wnętrza. Po Mszy zaś prawnicy uczczą relikwie swego patrona św. Iwona Hélory'ego, zwanego też Iwonem z Bretanii. Był on trzynastowiecznym francuskim jurystą, tercjarzem franciszkańskim, obrońcą ubogich. Litanię do niego śpiewać będzie Elżbieta Towarnicka.

Organizatorem święta jest stowarzyszenie „Ars Legis”. Zostało ono założone w 2005 r. Zgodnie ze statutem, jest niezależną, apolityczną, nienastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, pragnących w swoim życiu zawodowym urzeczywistniać ideały swojego patrona św. Iwona, czyli ciągłego doskonalenia się w trudnej sztuce boni et aequi. Najważniejsze cele stowarzyszania to: szerzenie kultury prawa, integracja środowiska prawników, udzielanie bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym oraz formowanie młodych adeptów prawa. Stowarzyszenie tworzy platformę umożliwiającą wymianę poglądów pomiędzy sędziami, adwokatami i radcami prawnymi, prokuratorami, jak również teoretykami prawa. Prezesem zarządu stowarzyszenia jest radca prawny Karol Tatara. Siedziba organizacji mieści się w Krakowie, ale posiada ona także oddziały na Śląsku i w Lublinie. W Chełmie prowadzi punkt pomocy prawnej. Łączna liczba członków wynosi około 60.