Za nami już dwa etapy odmrażania polskiej gospodarki. Branża beauty, która obejmuje usługi kosmetyczne i fryzjerskie, jest przewidziana w kolejnej fazie przystosowywania firm i ich klientów do funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa w naszym kraju - poinformował w komunikacie resort rozwoju.

Dodano, że wytyczne, które właśnie konsultujemy z jej przedstawicielami, mają im w tym pomóc i ułatwić wykonywanie pracy.

Jak zaznaczyła, cytowana w komunikacie wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, chciałaby, aby usługi beauty mogły być świadczone możliwie szybko, ale przy zachowaniu wszelkich standardów higieny i bezpieczeństwa pracy w tym trudnym dla całego społeczeństwa i polskiej gospodarki czasie.

"Dlatego już od kilku tygodni prowadzimy intensywny dialog z przedstawicielami tej branży. Mam nadzieję, że dynamika zachorowań w naszym kraju z tygodnia na tydzień będzie coraz słabsza, co umożliwi otwarcie branży. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie premier Morawiecki" - zapowiedziała.

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk dodała, że resort wsłuchuje się w oczekiwania i postulaty branży fryzjerskiej i kosmetycznej. "Mam nadzieję, że we współpracy z jej reprezentantami będziemy w stanie uniknąć bankructw w tej - niezwykle silnie dotkniętej przez konsekwencje pandemii koronawirusa - gałęzi biznesu" - wskazała.

Jak zaznaczyła, cytowana w komunikacie dyrektor generalna i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego dr Anna Oborska, decyzję rządu o bliskim otwarciu salonów fryzjerskich poprzedziły szerokie konsultacje z udziałem ekspertów. "Cieszę się, że z myślą o właścicielach i pracownikach salonów fryzjerskich, a także ich klientach, powstał zestaw praktycznych wytycznych i procedur, których stosowanie pozwoli podjąć pracę" - dodała.

Według wiceprezydent z Konfederacji Lewiatan i współtwórcy marki Dr Irena Eris Henryka Orfingera, "dzisiaj odmrażanie gospodarki to właściwie odmrażanie naszego życia. Ważne jest też to, żeby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się do wdrożenia zasad, które nie zawsze są proste".

Według danych na koniec marca 2020 r. 87,5 tys. podmiotów gospodarczych deklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do kategorii "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne". Stanowią one blisko 2,2 proc. ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się w rejestrze REGON. Spośród nich aż 99,6 proc. stanowią mikrofirmy - podało Ministerstwo Rozwoju.

Resort przypomniał, że niezależnie od wytycznych funkcjonowania poszczególnych branż w tzw. nowej normalności, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania.