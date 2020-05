Rzecznik przypomniał też, że do udziału w tej internetowej akcji zaprosił m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. "Ksiądz arcybiskup podkreślał, że w ten sposób możemy wyrazić naszą wdzięczność papieżowi Janowi Pawłowi II za to, co wniósł i wnosi do naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego. Za wszystkie spotkania z nim, w których mieliśmy okazję uczestniczyć, za jego słowa, które najbardziej pamiętamy, za inspiracje, które w nas wzbudzał i wzbudza. W ten sposób stworzymy wirtualny tort urodzinowy św. Jana Pawła II" - powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik dodał, że w prowadzonej od poniedziałku inicjatywie #ThankYouJohnPaul2 uczestniczą nie tylko Polacy oraz katolicy w Europie i na świecie, ale także osoby innych wyznań, które cenią św. Jana Pawła II.

"Pojawiają się pamiątkowe zdjęcia, wpisy z fragmentami przemówień papieża, pamiątki osobiste, jak np. obrazek z bierzmowania udzielanego przez kard. Karola Wojtyłę. Akcję wspierają polskie i zagraniczne diecezje, polscy i zagraniczni biskupi, księża, siostry zakonne, artyści, sportowcy, dziennikarze oraz międzynarodowe instytucje i media. Wpisy pochodzą m.in. od osób z Meksyku, Hiszpanii, Brazylii, Włoch, Niemiec, Francji, USA, Kanady, Chorwacji, Portugalii, Izraela. To pokazuje, że pamięć o św. Janie Pawle II jest wciąż żywa na całym świecie, a jego nauczanie i przesłanie pozostaje cały czas aktualne" - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu zachęcił do dalszego udziału w inicjatywie, której zwieńczenie nastąpi 18 maja, czyli w dniu setnych urodzin św. Jana Pawła II.

"Obchody tej wielkiej rocznicy będą miały miejsce na całym świecie. Ojciec Święty Franciszek zachęcił do łączności duchowej za pośrednictwem mediów w mszy św., którą będzie sprawował przy grobie św. Jana Pawła II w poniedziałek, o godz. 7.00. Msze św. dziękczynne odbędą się również w diecezjach. Zaplanowano wirtualne koncerty. Także w poniedziałek, o godz. 20.00 media, m.in. TVP1, wyemitują słowo papieża Franciszka skierowane do Polaków" - poinformował ks. Rytel-Andrianik.

