Nie żyje bp Czesław Stanula CSsR (AKTUALIZACJA)

Jak informuje portal redemptor.pl, w Brazylii zmarł bp Czesław Stanula CSsR. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja o godz. 19 czasu polskiego.

O godz. 18 w kościele parafialnym w Szerzynach będzie sprawowana Msza św. za duszę zmarłego. Na prośbę gminy Szerzyny Konsulat Generalny RP w Kurytybie w Brazylii zorganizował transmisję uroczyści pogrzebowych, które odbędą się w Salvadorze.

O godz. 19 na sali gimnastycznej w Szerzynach będzie można uczestniczyć w transmisji na przygotowanym telebimie (ilość miejsc ograniczona do wymogów wynikających z przepisów sanitarnych). Wójt gminy Grzegorz Gotfryd zaprasza rodzinę, przyjaciół oraz wszystkich mieszkańców, którzy chcą towarzyszyć duchowo w ostatniej drodze bp. Stanuli.

- Ponadto będzie istniała możliwość łączenia się poprzez transmisję na kanale YouTube, na którym codziennie transmituje się Mszę św. z kościoła parafialnego w Szerzynach.

Dzień pogrzebu Honorowego Obywatela Gminy Szerzyny jest także dniem żałoby dla naszego samorządu. Niech nasza postawa modlitwy i zadumy, będzie wyrazem wdzięczności za życie Księdza Biskupa Czesława - informuje wójt gminy.

Śp. bp Stanula urodził się 27 marca 1940 roku w Szerzynach w diecezji tarnowskiej. - Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Redemptorystów złożył 15 sierpnia 1957 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 19 lipca 1964 roku. Wyjechał do pracy misyjnej w Argentynie, a następnie w 1972 roku został przeniesiony do Brazylii, do nowopowstającej placówki misyjnej polskich redemptorystów w ubogich regionach stanu Bahia. W 1989 roku został mianowany przez Jana Pawla II biskupem diecezji Floresta w stanie Pernambuco w Brazylii, gdzie pracował do roku 1997. Następnie został przeniesiony do diecezji Itabuna w południowej części stanu Bahia, również jako biskup diecezjalny, gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę w 2017 roku - piszą redemptoryści.

Bp Czesław Stanula został za swoją działalność misyjną odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Gmina Szerzyny przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela.

- Bp Stanula spędził ponad 50 lat na misjach. Przez posługiwanie spalał się, by dać światło innym. Ludzie to widzieli i tego doświadczali, uznając go za jednego z nich. Kiedy został biskupem Itabuna w Brazylii, a region nawiedziła posucha, nie siedział zamknięty w domu biskupim, ale wraz ze swoim ludem pracował fizycznie. Cały czas dawał głębokie świadectwo o Polsce i chrześcijaństwie. Także o miejscu swojego pochodzenia, Szerzynach - mówił wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd.

Przyjmując tytuł bp Czesław podkreślił, że o Szerzynach nigdy nie zapomniał, choć ponad 50 lat był poza Polską. - O wiosce tej nie da się zapomnieć. Stąd wyszedłem, tu otrzymałem fundament. Jeżeli coś dobrego zrobiłem w życiu, to wszystko zawdzięczam temu, co wyniosłem stąd z Szerzyn, zawdzięczam moim rodzicom, którzy byli analfabetami. Ani tatuś ani mamusia nie umieli czytać ani pisać. Tatuś może umiał się podpisać, mamusia nawet tyle nie. Ale jednego nas nauczyli, przekazali. To poszanowanie drugiego człowieka i zachowanie wiary w Boga – mówił biskup Stanula. - Gdziekolwiek byłem świadczyłem o Polsce. Starałem się nie słowem dawać świadectwo, ale czynem, postawą - mówił.

Bp Stanula miał 80 lat, w zakonie przeżył 63, w kapłaństwie 56. Biskupem był 31 lat.