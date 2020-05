Papież Franciszek powiedział Polakom, że życie świętego Jana Pawła II powinno być przykładem dla dzisiejszych chrześcijan. Podczas audiencji generalnej w Watykanie w środę nawiązał do obchodów stulecia urodzin papieża.

"W tych dniach obchodzimy setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II. On, pasterz wielkiej wiary, lubił w modlitwie powierzać Panu Bogu Kościół i całą ludzkość. Wybierając zawołanie biskupie Totus Tuus, pokazał, że w trudnych chwilach powinniśmy zwracać się do Matki Bożej, która może nam pomóc i wstawić się za nami" - przypomniał Franciszek, zwracając się do Polaków za pośrednictwem watykańskich mediów podczas kolejnej audiencji bez udziału wiernych.

"Niech jego życie, zbudowane na głębokiej, intensywnej i ufnej modlitwie, będzie przykładem dla dzisiejszych chrześcijan" - dodał papież.

W katechezie mówił między innymi o konieczności obrony życia. "To życie, mimo trudów i prób, mimo swoich trudnych dni, wypełnione jest łaską, która wprawia w zachwyt. I jako takie musi być zawsze bronione i chronione" - podkreślił.

Zwrócił uwagę na siłę modlitwy, którą określił jako "pierwszą siłę nadziei".

Dodał: "Wszyscy jesteśmy zwiastunami radości". "Jesteś zwiastunem radości czy wolisz przynosić niedobre wiadomości, które zasmucają?" - zapytał papież.

Modlitwa, wyjaśnił, jest też kontemplowaniem stworzonej natury. "Nie strzeżemy jej", choć "nosi ona podpis Boga" - zaznaczył Franciszek.