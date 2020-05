Decyzja ta jest owocem wczorajszego spotkania ministra spraw wewnętrznych z przedstawicielami różnych religii, po orzeczeniu najwyższego trybunału administracyjnego – Rady Stanu z 18 maja, nakazującemu rządowi zniesienie „ogólnego i bezwzględnego zakazu” gromadzenia się w miejscach kultu oraz wydanie w jego miejsce środków ściśle proporcjonalnych do zagrożeń dla zdrowia i właściwych na początku procesu łagodzenia restrykcji związanych z COVID 19.



Zgodnie z dekretem opublikowanym w nocy w dzienniku urzędowym, który natychmiast wszedł w życie, uroczystości publiczne mogą być oficjalnie wznowione od soboty 23 maja. Sprecyzowano, że odpowiedzialność za przestrzeganie norm sanitarnych spoczywa na administratorze miejsca kultu. Parafie będą musiały zadbać o to, by wierni zachowywali dystans społeczny, nosili maski i dezynfekowali swoje ręce przy wejściu. Dodano, że „obowiązek noszenia maski nie przeszkadza w jej tymczasowym zdjęciu w celu wykonania wymaganych obrzędów".



Dekret nie określa liczby metrów kwadratowych na jednego wiernego. Środki zawarte w dekrecie mają zastosowanie do „każdej osoby powyżej jedenastego roku życia”. Zaznaczono, że prefekci departamentów mogą zakazać otwarcia lub nakazać zamknięcie miejsca kultu, jeśli przepisy te nie są przestrzegane", precyzuje francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych.



Wcześniej francuskie władze zapowiadały, że udostępnienie miejsc kultu na sprawowanie nabożeństw z udziałem wiernych będzie możliwe najwcześniej po 2 czerwca.

