Muzea Watykańskie otwierają się dla publiczności  

Trzeba będzie przestrzegać poszanowania zasad higieny oraz dystansu. Ci, którzy będą chcieli wejść do Muzeów, będą poddani kontroli temperatury ciała oraz muszą być wyposażeni w maseczki ochronne. Bezpłatne wejścia w ostatnią niedzielę miesiąca zostają na razie zawieszone.



Obowiązkowa będzie wcześniejsza rezerwacja na oficjalnej stronie Muzeów Watykańskich. Kolekcje Papieskie będą dostępne od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do 20.00. Ostatnie wejście o godz. 18.00. W piątek i w sobotę od godz. 10.00 do 22.00. Ostatnie wejście o godz. 20.00.



Właśnie w weekendy będzie możliwe podziwianie spowitego delikatnymi światłami rzymskiego zachodu słońca przy aperitifie podanym w fascynującej scenerii Cortile della Pigna. Tutaj trzeba również postarać się o wcześniejszą rezerwację.



Oprócz oferty wizyt w Muzeach pojawi się nowa propozycja wycieczki po Ogrodach Watykańskich, w otwartym ekologicznym autobusie. Rezerwacja również poprzez oficjalną stronę internetową.



Zostaną udostępnione także rezydencja papieska i ogrody w Castel Gandolfo. Będzie można je podziwiać wyłącznie w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00. Pierwszy dzień zwiedzania przewidziany jest na 6 czerwca.

