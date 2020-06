Rok wcześniej, w 2018 r., doszło do 53 aktów wandalizmu w świątyniach w Hiszpanii. Statystyki dowodzą, że zjawisko to się nasila. O ile w 2014 r. liczba ataków na świątynie wynosiła zaledwie 8, to w 2017 r. zanotowano już 44 takich przypadków.

Podczas ubiegłorocznej jesieni trzyosobowa grupa senatorów wezwała członków parlamentu do działań służących większej ochronie świątyń, głównie kościołów katolickich w Hiszpanii, w obliczu rosnącej liczby przypadków wandalizmu, największej od czasów wojny domowej w tym kraju (1936-1939). Politycy prosząc o działania prawne chroniące przestrzeń kultu religijnego odnotowali, że sukcesywnie rośnie też liczba przypadków ataków na osoby na tle religijnym.