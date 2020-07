Pierwszy papamobile Jana Pawła II ma 40 lat

Kultowy dziś mercedes G230 został wyprodukowany specjalnie na wizytę papieża Polaka w Niemczech w listopadzie 1980 roku. Teraz przechodzi na zasłużoną emeryturę do Muzeum Mercedesa w Stuttgarcie.

To pierwszy papamobile w historii. Wcześniej nie było specjalnych samochodów z przeznaczeniem na wizyty papieskie - pisze Alberto Caprotti w największym włoskim katolickim dzienniku "Avvenire".

I tak Jan Paweł II, "zamiast skorzystać ze zwykłej czarnej limuzyny, wsiadł po raz pierwszy do specjalnego mercedesa G230, białego ze złoconymi detalami". W tylnej części tego modelu zainstalowano siedzisko dla Ojca Świętego, na specjalnym podłogowym panelu podniesionym o 40 cm i chronionym przez wysoką, przezroczystą kopułę z pleksi. To pozwalało tysiącom uczestników pielgrzymek widzieć papieża zarówno siedzącego, jak i stojącego w samochodzie. Po bokach, na podłodze i na dachu nadwozia wbudowano różne światła, które umożliwiały Ojcu Świętemu pozostać widocznym nawet w ciemności.

Do września można podziwiać oryginalny wehikuł z kolekcji Mercedes-Benz Classic na wystawie w Muzeum Mercedes-Benz "G-Schichten", zorganizowanej z okazji 40-lecia klasy G.

Pierwszy papamobile, który został bezpłatnie wypożyczony do Watykanu i zwrócony do firmy macierzystej w 2004 r., był oparty na modelu właśnie klasy G o dużym rozstawie osi, a wśród dedykowanego wyposażenia był również potężny system klimatyzacji, który gwarantował odpowiednie temperatury wewnątrz przezroczystej kopuły także latem oraz zapobiegał zaparowywaniu jej powierzchni podczas deszczu i przy dużej wilgotności powietrza. Samochód został wyposażony w 4-cylindrowy silnik benzynowy o mocy 102 KM . Nadbudowa z pleksiglasu miała chronić papieża bez utrudniania widoczności wiernym i początkowo była zaprojektowana jako moduł zdejmowany. Po zamachu w 1981 r. model G został przebudowany i wyposażony w kuloodporne szyby. Mercedes-Benz dostosował papieskie wyposażenie klasy G do aktualizowanych specyfikacji bezpieczeństwa Watykanu jeszcze w 1983 i w 1985 roku.

W listopadzie 2007 r. papież Benedykt XVI otrzymał natomiast papamobile G500, również biały, z otwieranym nadwoziem i składaną przednią szybą. Podczas papieskich audiencji w Watykanie samochód jest używany zarówno jako kabriolet, jak i z przezroczystym, odpornym na warunki atmosferyczne dachem, co było szczególnie przydatne także podczas wizyty papieża Franciszka w Brazylii w lipcu 2013 roku.

Mercedes-Benz G 230 - papamobile z 1980 r. - stanowi część długiej historii papieskich pojazdów firmy. Początek tej historii sięga 90 lat wstecz, do 1930 r., kiedy model nürburg 460 został wykonany z unikatowym nadwoziem, zbudowanym w dziale pojazdów specjalnych w Sindelfingen. Do papieskiego garażu wjechały także landaulet 300 w 1960 r. i autokar landaulet 600 w 1965 roku.

"Po nich pojawiały się inne pojazdy - od klasy S po klasę M, jednak żaden z nich nie jest tak kultowy i natychmiast rozpoznawalny, jak pierwszy, historyczny papamobile" - podkreśla A. Caprotti.