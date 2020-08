UE: Prawa człowieka na Białorusi muszą być szanowane  

W Europie nie ma miejsca na prześladowanie i brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów. Podstawowe prawa na Białorusi muszą być szanowane. Wzywam władze Białorusi do zapewnienia dokładnego zliczenia i opublikowania głosów w wczorajszych wyborach - napisała Von der Leyen na Twitterze.

Harassment & violent repression of peaceful protesters has no place in Europe.



Fundamental rights in #Belarus must be respected.



I call on the Belarusian authorities to ensure that the votes in yesterday’s election are counted & published accurately.