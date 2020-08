Dżihadyści wzięli setki zakładników w północno-wschodniej Nigerii  

Do zdarzenia doszło w miejscowości Kukawa, w północno-wschodniej Nigerii, w regionie jeziora Czad.

Dżihadyści przynależący do prowincji Afryki Zachodniej Państwa Islamskiego (ISWAP), będącego odgałęzieniem Boko Haram, przybyli do miejscowości we wtorek wieczorem.

Łącznie przybyły 22 ciężarówki bojowników. Doszło do wymiany ognia pomiędzy islamistami a oddziałami lokalnej milicji zabezpieczającymi teren. Dżihadyści zostali otoczeni, ale wzięli jako zakładników mieszkańców miasta, podały w środę lokalne źródła.

Osoby, które zostały wzięte jako zakładnicy, dopiero co wróciły do ​​swoich domów po prawie dwóch latach spędzonych w obozach dla przesiedleńców.

Lokalne władze mają nadzieję, że dżihadyści nie skrzywdzą ludności cywilnej. Jednocześnie setki pozostałych mieszkańców uciekło z tego obszaru.

To kolejny atak ze strony islamistów. Pod koniec lipca zaatakowali miasto Maiduguri, stolicę stanu Borno, w północno-wschodniej Nigerii, podczas przygotowań do obchodów muzułmańskiego festiwalu Id al-Aldha.



Wtedy miasto zostało ostrzelane pociskami rakietowymi. Wcześniej ostrzelali z broni maszynowej konwój gubernatora stanu Borno. Gubernator nie został trafiony, ale 15 osób zostało rannych.

To już ponad dziesięć lat, od kiedy rejon północnej Nigerii jest dotknięty przemocą ze strony islamistów. Region północno-wschodni jest siedzibą Boko Haram. Ugrupowanie powstało w 2009 roku i rozprzestrzeniło się na sąsiedni Kamerun i Czad.

W 2016 roku bojownicy frakcji Państwa Islamskiego Afryki Zachodniej (ISWAP) odłączyli się od Boko Haram. Od tego czasu stali się siłą dominującą.

Wskutek konfliktu, w ciągu ostatniej dekady śmierć poniosło ponad 36 tys. osób a około dwa miliony osób opuściło swoje domy szukając schronienia w obozach dla przesiedleńców, gdzie są uzależnieni od pomocy międzynarodowych organizacji charytatywnych.