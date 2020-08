O. Stanisław Tasiemski OP: Księże rzeczniku, czy ma Ksiądz jakieś plany związane z nowymi obowiązkami?

Ks. Leszek Gęsiak SJ: Jeśli idzie o nową funkcję nie mam żadnych planów, ponieważ przygotowywałem się do innej pracy, a prośba o to, abym mógł kandydować, była dla mnie dużym zaskoczeniem. Naprawdę właściwie zburzyła moje życie układane od kilku lat i plany związane z uczelnią, z pracą naukową - to wszystko nagle zostało zatrzymane i będę musiał poprzestawiać się na inne tory- nie wiem jak to będzie wyglądać. Wiem, że jest to trudne zadanie, ale z Bożą pomocą, po rozeznaniu i poszukaniu woli Bożej, wiem że wszystko uda się zrobić. Wiem, że Kościół w Polsce ma wiele problemów, z którymi musi się zmierzyć, ale musimy próbować to zadanie podjąć.

W latach 2012-2017 Ksiądz Kierował Sekcją Polską Radia Watykańskiego. Na ile to doświadczenie będzie Księdzu pomocne, zwłaszcza kontakcie z ludźmi mediów?

Praca w Radio Watykańskim polega na kontakcie z mediami, i myślę, że trochę je rozumiem. Będzie to ważne w szukaniu dobrych odpowiedzi, bo dzisiaj w Kościele w Polsce media są bardzo istotne. Ludzie potrzebują dobrej, rzetelnej, pełnej i prawdziwej informacji. I będę ją próbował dziennikarzom dostarczyć.

Ale nie wszystkie media są dla Kościoła życzliwe. Jak Ksiądz podchodzi do tych trudnych wyzwań?

Nie ma mediów nieżyczliwych. Oczywiście ideologicznie są pewnie takie, które walczą z Kościołem. Spróbujemy natomiast dać wszystkim szansę na możliwość dobrej współpracy. Wierzę, że przy dobrej woli z dwóch stron nawet media tak zwane „nieżyczliwe” są w stanie dobrze współpracować i przekazywać prawdę o Kościele, a to jest w tej chwili najważniejsze.

Czy fakt, że biskupi dokonali wyboru Księdza na Jasnej Górze ma znacznie?

To szczególne miejsce dla każdego, także dla nowego rzecznika Konferencji Episkopatu Polski. Nie ma najmniejszych wątpliwości.