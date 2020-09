"Papież jest dobrze chroniony"  

Ojciec Święty jest „dobrze monitorowany”. Podkreślił to watykański sekretarz stanu, kardynał Pietro Parolin, zapytany przez dziennikarzy na temat przyjętych w Watykanie środków ostrożności na wieść o wykryciu zarażenia koronawirusem u kardynała Louisa Tagle.

Kard. Parolin zauważył: „Wszyscy jesteśmy bardzo ostrożni. Wyznał, że sam po powrocie z Libanu przeszedł badanie wymazu. Także u Franciszka przeprowadzono test serologiczny, którego wynik był negatywny.

Jednocześnie sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zachęcił swoich rodaków do udziału w referendum w dniach 20 i 21 września, w sprawie ograniczenia liczby parlamentarzystów. Zaznaczył, że jest ono wyrazem demokracji. Włosi mają wypowiedzieć się w sprawie przyjętej przez parlament ustawy przewidującej zmniejszenie liczby deputowanych z 630 do 400 oraz senatorów z 315 do 200.