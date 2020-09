400-letni wrak statku odkryty na dnie Bałtyku

Żaglowiec został odnaleziony przez fińskich nurków. Spoczywa 85 m. pod powierzchnią wody i jest bardzo dobrze zachowany - prawdopodobnie włącznie z ładunkiem. To fluita, czyli handlowy statek żaglowy, rozwijany w Holandii od lat 90. XVI wieku. Burty fluity zwężały się w przekroju poprzecznym ku górze, co dawało gruszkowaty kształt przekroju kadłuba. Kadłub był przy tym dość smukły. Ten typ statków był bardzo ekonomiczny - miał bardzo korzystny przelicznik ładowności i ilości wymaganej załogi. Pozwoliły zwiększyć pojemność statku z ok. 80 łasztów do ok. 140 łasztów (1 łaszt to 3000-3840 litrów).

Jakim cudem statek zachował się w tak dobrym stanie? To zasługa właściwości wody w tej części morza, gdzie połączenie niskiego zasolenia, temperatury i światła pozwala wrakom przetrwać w dobrym stanie przez setki lat.