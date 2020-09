Od czasu potwierdzenia pierwszego przypadku choroby w Polsce, czyli od 4 marca, liczba zdiagnozowanych przypadków wzrosła do 77 328, a zgonów do 2 270. Wyzdrowiało 63 312 chorych.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem pochodzą z województw: małopolskiego (92), mazowieckiego (88), łódzkiego (77), wielkopolskiego (75), pomorskiego (73), śląskiego (65), podkarpackiego (47), kujawsko-pomorskiego (42), lubelskiego (39), dolnośląskiego (37), świętokrzyskiego (27), warmińsko-mazurskiego (26), zachodniopomorskiego (20), opolskiego (19), lubuskiego (15) i z podlaskiego (15).

Resort poinformował także o śmierci 17 osób zakażonych koronawirusem. Były one w wieku od 60 do 89 lat. Do zgonów doszło w Radomiu, Warszawie, Działdowie, Poznaniu, Zgierzu, Łańcucie, Dębicy, Bytomiu, Tychach, Augustowie, Bolesławcu, Lublinie i w Krakowie.

Większość zmarłych - jak przekazało MZ - miała choroby współistniejące.