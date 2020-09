1002 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w ciągu minionej doby odnotowało Ministerstwo Zdrowia. To rekord. Znany wirusolog prof. Włodzimierz Gut w jednej z prasowych wypowiedzi w lipcu stwierdził, że jeśli granica 1000 zakażeń na dobę zostanie przebita, będzie to znaczyło, że przegraliśmy z koronawirusem.

Mamy 1002 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: małopolskiego (149), lubelskiego (122), pomorskiego (96), wielkopolskiego (94), mazowieckiego (88), dolnośląskiego (83), podkarpackiego (69), śląskiego (64), łódzkiego (61), kujawsko-pomorskiego (35), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) 19 września 2020

opolskiego (35), zachodniopomorskiego (31), podlaskiego (24), warmińsko-mazurskiego (22), świętokrzyskiego (21) i lubuskiego (8).



Z przykrością informujemy o śmierci 12 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 77-M Racibórz, 70-M Lipno, 92-K Grudziądz, — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) 19 września 2020

81-K Poznań, 46-M Lublin, 73-K Radomsko, 64-M Warszawa (mieszkaniec woj. łódzkiego), 67-M, 67-K Warszawa, 66-M Kędzierzyn-Koźle, 69-M Gdańsk, 68-M Bytów. Większość osób miała choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) 19 września 2020

Liczba zakażonych koronawirusem: 78 330/2 282 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) 19 września 2020

W ciągu minionej doby wykonano ponad 20 tys. testów na koronawirusa. Liczba to nie odbiega znacznie od notowanej w minionych dniach (wahała się ona od ok. 19 do 22 tys.).

- Wyniki, które teraz obserwujemy, to jest efekt powrotu ludzi do normalnego, codziennego życia; nie mamy obecnie dużych ognisk zakażeń - powiedział w sobotę PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.