Kobieta fizyk w gronie wybitnych naukowców Papieskiej Akademii Nauk  

Gianotti jest fizykiem zajmującą się doświadczeniami w dziedzinie cząstek elementarnych, pierwszą w 65-letniej historii CERN kobietą dyrektorem generalnym tego ośrodka. Jej druga kadencja na tym stanowisku rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku. W laboratoriach CERN na granicy Francji i Szwajcarii prowadzone są eksperymenty w największym na świecie akceleratorze cząstek – Wielkim Zderzaczu Hadronów o długości o około 27 km

4 lipca 2012 roku ogłosiła odkrycie cząstki bozonu Higgsa, niekiedy określanej jako „cząstka Boga”. Jej istnienie po raz pierwszy przewidział w latach 60 ub. wieku fizyk teoretyczny Peter Higgs. Wcześniej nikt nie potwierdził jej istnienia doświadczalnie.

Gianotti zapytana kiedyś o naukę i istnienie Boga, powiedziała: „Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Są ludzie, którzy mówią: ‘To, co obserwuję, prowadzi mnie do czegoś, poza tym, co widzę’, a są ludzie, którzy mówią: ‘To, co obserwuję, jest tym, w co wierzę, i na tym poprzestaję’. Dość powiedzieć, że fizyka nie może dowieść istnienia czy nieistnienia Boga”.

Papieska Akademia Nauk została założona po raz pierwszy w 1603. Należał do niej wówczas m.in. Galileusz. W obecnej formie Akademię powołał papież Pius XI 28 października 1936 roku. Skupia 80 wybitnych przedstawicieli nauk matematycznych i przyrodniczych z różnych państw.

Wśród dotychczasowych członków znaleźli się liczni laureaci Nagrody Nobla, takich jak Guglielmo Marconi, Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg i Erwin Schrödinger.