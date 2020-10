Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów Kongresu USA jednogłośnie przyjęła rezolucję poparcia dla inicjatywy Trójmorza - napisał Szczerski w piątek na Twitterze. Jak dodał, wnioskodawcami byli zasiadający w Kongresie USA Marcy Kaptur i Adam Kinzinger.

W rozmowie z PAP Szczerski podkreślił, że to bardzo ważny dokument, który ma trafić w najbliższym czasie także pod obrady całej Izby Reprezentantów. "Zobaczymy, kiedy będzie głosowany" - dodał. Prezydencki minister zaznaczył, że Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów przyjęła dokument jednogłośnie oraz że jego wnioskodawcami byli reprezentanci obu głównych partii politycznych - Republikanów i Demokratów. "To oznacza, że jest ponadpartyjny konsensus w polityce amerykańskiej, jeżeli chodzi o wsparcie dla inicjatywy Trójmorza" - zaznaczył.

Według Szczerskiego, to bardzo ważny głos przed nadchodzącym szczytem Trójmorza, który odbędzie 18 października w Tallinie, częściowo w formie wideokonferencji.

"Istotne jest po pierwsze podkreślenie przez Kongres amerykański celów Trójmorza, jakim jest zarówno z jednej strony niezależność energetyczna i odporność na naciski energetyczne całego naszego regionu, ale po drugie rozwój infrastrukturalny, gospodarczy poprzez inwestycje infrastrukturalne" - wskazał prezydencki minister.

"Rzeczywiście my tak samo postrzegamy te główne atuty Trójmorza, że to jest z jednej strony właśnie inicjatywa na rzecz suwerenności energetycznej i odporności energetycznej naszego regionu, ale z drugiej strony inicjatywa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne i to jest dobrze w tej rezolucji podkreślone" - zaznaczył minister.

Jak mówił, ważne jest też to, że rezolucja "wprost przypomina, podkreśla i podtrzymuje poparcie Kongresu dla wydatków administracji amerykańskiej na rzecz wsparcia finansowego inicjatywy Trójmorza". "To jest bardzo ważne, bo - jak wiadomo - Kongres podejmuje decyzje dotyczące budżetu, więc ważne jest, że w tej rezolucji znalazło się też bardzo jasne podkreślenie i podtrzymanie upoważnienia dla amerykańskiej administracji prezydenckiej do tego, by finansowo także wspierać Trójmorze" - powiedział Szczerski.

Dodał, że "administracja amerykańska ma zielone światło do tego, by także finansowo wspierać inwestycje". "To też jest niezwykle istotne - podkreślił"

Trójmorze jest inicjatywą polityczno-gospodarczą powołaną w 2015 r. z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji. Obecnie do grupy należy 12 państw UE - Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry - położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym.