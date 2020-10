Sasin: Nie mamy planów zamykania gospodarki  

"To, że mamy wzrost zakażeń, nie jest zaskoczeniem. O drugiej fali pandemii mówimy od dawna. Co do zamykania gospodarki nie ma takich planów. Bogatsi o doświadczenia, stosujemy inną taktykę. Działamy bardziej punktowo. Ograniczenia wprowadzamy tam, gdzie jest to potrzebne" - podkreślił w sobotnim wydaniu "SE" Jacek Sasin. Zaapelował również o to, by nie lekceważyć zagrożenia "i dla własnego bezpieczeństwa stosować się do reguł sanitarnych".

Na pytanie o to, czy gospodarka zniesie dodatkowe obostrzenia zaznaczył, że "na razie" gospodarka z koronawirusem radzi sobie "całkiem nieźle". "Dzięki szybkim i zdecydowanym działaniom, jakie podjęliśmy w rządzie, nie mamy ani lawinowego wzrostu bezrobocia, ani fali bankructw, jak dzieje się w wielu innych krajach. Oczywiście, mamy spadek gospodarczy, ale można powiedzieć, że na tle innych krajów wyglądamy dobrze. Nasze PKB spadło o 8,2 proc. W krajach takich jak Wielka Brytania, czy Francja mamy do czynienia ze spadkami rzędu 20 proc" - ocenił.

Sasin zaznaczył również, że to, na czym teraz "powinniśmy się koncentrować", to jak najszybsze przywrócenie wzrostu gospodarczego.