Festiwal Kultury Chrześcijańskiej "Rób to, co kochasz" w Leżajsku  

Festiwal potrwa do 17 października, a każdego dnia będą miały miejsce inspirujące spotkania z gośćmi znanymi ze świata telewizji, Internetu, kultury i sportu.



Festiwal tradycyjnie miał odbyć się na początku wiosny tego roku. Jedna ze względu na pandemię koronawirusa wydarzenie zostało wówczas odwołane. Organizatorzy FKCh nie poddali się i powrócili do tematu już pod koniec wakacji. Dzięki temu Festiwal odbędzie się w pierwszej połowie października.



Dyrektor Festiwalu, o. Bartymeusz Kędzior OFM, tak zarysowuje ideę wydarzenia:

"Jest to bardzo ważne wydarzenie wiary, ponieważ gromadzi ono wiele osób ze świata kultury i sztuki – osób wierzących, które swoim życiem świadczą o obecności Boga i działaniu łaski Bożej w ich życiu. Chcą oni dzielić się z innymi swoim świadectwem wiary i tym, co na co dzień kochają robić. Dzięki tego rodzaju spotkaniom oddziałują na naszą wiarę, nasze relacje z Bogiem. Gości jest wielu właśnie po to, aby każdy znalazł coś dla siebie. Taką ideę przyjęliśmy przy kompletowaniu gości, by byli oni różnorodni – z wielu dziedzin kultury i sztuki. Klucz zapraszania gości jest właściwie potrójny: aby byli to ludzie wierzący, różnorodni i osoby z pasją."



W trakcie tegorocznej edycji Festiwalu w Leżajsku będziemy mogli zobaczyć i posłuchać następujących gości: Ida Nowakowska-Herndon, Joanna Jędrzejczyk, Magda Bereda, AniKa Dąbrowska, Żaneta Majcher, Marko Ivan Rupnik SJ, Dariusz Kowalski, Tomasz Wolny, Mate.O oraz Teatr Maska z Rzeszowa.



Jak będzie wyglądał Festiwal w czasie pandemii? Czy na pewno będzie to bezpieczne wydarzenie? O tym mówi sam Dyrektor Festiwalu:



"Wszystkie wydarzenia będą przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Konsultujemy każdy aspekt tych spotkań festiwalowych z Sanepidem. Jesteśmy w stanie wpuszczać jedynie 140 osób na naszą aulę – czyli połowę jej miejsc siedzących. Wprowadzone zostały darmowe wejściówki, które można odbierać we Franciszkańskim Ośrodku Kultury bądź za pośrednictwem strony internetowej Festiwalu. Oczywiście uczestnicy będą musieli dostosować się do obecnych standardów, a więc nosić maseczki na twarzach, zachowywać odpowiednie odległości oraz dezynfekować ręce przed wejściem. Chcemy podejść do tego z odpowiedzialnością za siebie nawzajem. Dla wszystkich, którym nie uda się zdobyć wejściówek jest pocieszający scenariusz, mianowicie transmisje z wydarzenia będzie prowadziło przemyskie Radio Fara, dostępne również w sieci."



Szczegółowe informacje na temat Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej możemy znaleźć na stronie: fkch.pl