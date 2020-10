Biskup na czas pandemii  

W związku z ogłoszeniem w Republice Czeskiej stanu wyjątkowego biskup diecezji pilzneńskiej, Tomáš Holub ponownie uruchomił specjalny numer, na który przyjmuje telefony związane z pandemią COVID-19. Mieszkańcy diecezji mogą się z nim podzielić swoimi troskami, czy radościami. Linia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 12.00. W dowolnym momencie można też wysłać wiadomość SMS, a biskup zapowiedział, iż odpowie na wszystkie przesłania w wolnym czasie.

Biskup Tomáš nawiązał bezpośrednie połączenie telefoniczne podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa w marcu 2020 r. W ciągu kilku miesięcy porozumiewał się z setkami osób czy to nimi rozmawiając czy też przy pomocy wiadomości SMS. Sam biskup Tomáš Holub zachorował we wrześniu na COVID-19.

"Dostrzegam wielki ciężar i złożoność obecnej sytuacji. Wiele osób jest poddawanych kwarantannie, nie mogą nawiązywać kontaktów z bliskimi, boją się ich, wielu nie może pracować. Mając ograniczone możliwości, chciałbym pomóc i wysłuchać tych, którzy przeżywają jakieś trudności i muszą się tym z kimś podzielić. Dlatego ponownie uruchomiłem tę linię, dlatego poświęcam swój czas i gotowość do słuchania. Jeśli pomogłoby to przynajmniej jednej osobie, ma to sens" - powiedział czeski biskup. Dodał, iż bardzo pragnie, aby ta linia była dostępna dla każdego. I nie ma znaczenia, czy uważa się za osobę wierzącą, czy też nie. "Z przyjemnością wysłucham każdego, kto do mnie dzwoni" - zapewnił biskup bp Tomáš Holub.