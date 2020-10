Ostatniej doby ponad 4 tys. mandatów, ponad 600 wniosków do sądu  

Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 264 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w ok. 780 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Przypominamy, że Powiatowy Państwowy Inspektor sanitarny na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężną do 30 tys. zł - powiedział rzecznik KGP.



Dodał, że ostatniej doby policja skontrolowała ponad 4 tys. środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w środkach komunikacji przeprowadziła już 145 tys. kontroli.



Od początku działań skontrolowano również ok. 261 tys. placówek handlowych oraz ok. 2,7 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki - obecnie obowiązuje całkowity zakaz ich urządzania. Skontrolowano też ok. 9400 miejsc organizacji wesel.



Policja przypomina, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Inspektor Sanitarny może wymierzyć karę pieniężna w wysokości od 5 do 30 tys. złotych.