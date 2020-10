Hiszpania walczy z koronawirusem  

Rząd Hiszpanii zakontraktował 31,5 mln sztuk szczepionki na Covid-19 - ogłosił we wtorek minister zdrowia Salvador Illa. Zapowiedział równocześnie możliwość wprowadzenia godziny policyjnej z powodu nasilającej się epidemii.

Na popołudniowej konferencji prasowej w Madrycie Illa wyjaśnił, że podstawą ewentualnego wprowadzenia godziny policyjnej byłyby przepisy o stanie zagrożenia epidemicznego. Dodał, że kilka państw świata podjęło już taką decyzję. - Analizujemy obecnie możliwość wprowadzenia godziny policyjnej na terenie całego kraju. Decyzja ta służyłaby przejęciu przez służby medyczne naszego kraju kontroli nad nasilającą się epidemią - stwierdził Illa.

Poinformował też, że gabinet Pedra Sancheza zamierza sprowadzić w grudniu do Hiszpanii 3,1 mln sztuk szczepionki przeciwko koronawirusowi. Wyjaśnił, że byłaby to pierwsza partia szczepionek zakontraktowanych przez rząd u firmy AstraZeneca. Dodał, że łącznie rząd chce sprowadzić do Hiszpanii od tego producenta 31,5 mln sztuk szczepionki przeciwko koronawirusowi.

- Warunkiem tej transakcji jest spełnienie przez nowy produkt wszystkich norm bezpieczeństwa - zastrzegł hiszpański minister zdrowia.