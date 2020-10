Watykan: W tym roku Boże Narodzenie bez udziału wiernych  

We Włoszech w ostatnich tygodniach odnotowano dramatyczny wzrost liczby zachorowań na COVID-19, a także wzrost liczby osób hospitalizowanych oraz zgonów, co skłoniło rząd do wydania nowych środków zapobiegawczych, w tym całkowitego zamknięcia sal gimnastycznych i teatrów oraz zamknięcia o godzinie 18.00 barów i restauracji.

Agencja CNA powołuje się na list wystosowany przez Sekretariat Stanu do ambasad akredytowanych przy Stolicy Apostolskiej. Poinformowano w nim, że Papież Franciszek będzie sprawował liturgie bożonarodzeniowe w Watykanie „w formie prywatnej, bez obecności członków korpusu dyplomatycznego”.

List, wysłany przez Sekcję do spraw Ogólnych 22 października, zawiadamia, że liturgie będą transmitowane online. Należy zaznaczyć, że dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej zwykle uczestniczą w liturgiach papieskich jako goście specjalni. Przypomniano, że w podobnej formie odbywały się również w tym roku liturgie Wielkiego Tygodnia.

W ostatnich latach papież odprawił 12 grudnia Mszę św. w święto Matki Bożej z Guadalupe oraz 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP udawał się na Plac Hiszpański, gdzie składał wieniec przy Kolumnie Matki Bożej.

W okresie świąt Bożego Narodzenia papież odprawia zwykle w Wigilię, 24 grudnia wieczorem tradycyjną Pasterkę a następnego dnia w południe – w pierwszy dzień Bożego Narodzenia udziela uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi” z centralnej loggii bazyliki św. Piotra.

W minionych latach papież odprawiał także pierwsze nieszpory 31 grudnia z uroczystym Te Deum za miniony rok, a następnie w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, 1 stycznia Mszę św. w bazylice watykańskiej.