Wiceminister Maksymowicz podał się do dymisji  

Wiceminister nauki prof. Wojciech Maksymowicz podał się do dymisji. Jak poinformował, wraca do swego zawodu - lekarza, będzie pracował m.in. na oddziale covidowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Zaapelował, by w jego ślady poszli inni, którzy nie pracują obecnie w zawodzie.