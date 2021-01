Marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO) i b. marszałek izby Stanisław Karczewski (PiS), którzy są lekarzami, zostali we wtorek zaszczepieni na COVID-19. Obaj zaapelowali do Polaków, by zdecydowali się na szczepienie.

Senatorowie zostali zaszczepieni w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Wydarzenie było relacjonowane w Polsat News.

Obaj politycy przekonywali, że szczepionka jest dobrze opracowana, przebadana i bezpieczna. Obaj zaapelowali też Polaków, by poddali się zabiegowi. "Szczepionki, które w tej chwili przychodzą do Polski, to jest najlepsza, najszybsza droga do powrotu do normalnego życia i zatrzymania biegu tej strasznej pandemii" - powiedział Grodzki.

"Jesteśmy tu razem z panem marszałkiem Grodzkim po to, żeby namawiać zachęcać i pokazać również, że (...) szczepionki są pewne, że razem, wspólnie mamy dobre zdanie o szczepionkach, bo (...) bardzo wiele chorób zostało zlikwidowanych, a wiele częściowo, albo prawie w całości wyeliminowanych i to chorób bardzo groźnych" - podkreślał Karczewski. Dodał, że szczepionki to największy sukces medycyny XX wieku.