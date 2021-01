Kazachstan zniósł karę śmierci na swoim terytorium  

W ciągu ostatnich 20 lat w Kazachstanie obowiązywało moratorium na stosowanie kary śmierci. Począwszy od 2003 r. zawieszono wykonywanie wcześniej zasądzonych wyroków przewidujących tę karę.



Pod koniec grudnia parlament Kazachstanu ratyfikował Drugi protokół fakultatywny do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.



Podpis prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa złożony pod protokołem był ostatnim elementem procesu ratyfikacji tego dokumentu - przyjmowanego przez państwa na zasadach dobrowolności.



Mimo obowiązującego w Kazachstanie moratorium sporadycznie dochodziło tam w ostatnich dwóch dekadach do skazywania na śmierć przez miejscowe sądy. Dotyczyło to przestępstw kwalifikowanych jako akty terroru. W 2016 r. w Ałmaty skazano na śmierć mężczyznę, który zabił ośmiu policjantów i dwóch cywilów. Ostatecznie jednak karę tę zamieniono na dożywocie - przypomina francuska agencja AFP.



Kazachstan jest jednym z ostatnich krajów poradzieckich, który odstąpił od stosowania kary śmierci. Jedyną byłą republiką radziecką, która wciąż ją stosuje, jest Białoruś. Rosja - przypomina AFP - de facto nie stosuje kary głównej, choć formalnie nie ratyfikowała Drugiego protokołu do Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych ONZ.