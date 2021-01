Dworczyk: Seniorzy rozpoczną szczepienia zgodnie z planem  

W przyszłym tygodniu wstrzymany będzie transport 330 tys. dawek do szpitali węzłowych w ramach pierwszego szczepienia grupy 0, natomiast zgodnie z planem 50 tys. dawek trafi do punktów na drugie szczepienia, a 120 tys. dawek na pierwsze szczepienia do DPS-ów - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.

