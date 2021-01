"Do dzisiaj, za pośrednictwem trzech kanałów, zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80. roku życia. Jeżeli byśmy do tego dodali seniorów z DPS-ów (domów pomocy społecznej - PAP), którzy już są w tej chwili szczepieni powyżej 80. roku życia, to mamy grupę ponad 700 tys. pacjentów 80 plus, którzy już są szczepieni albo zarejestrowani na konkretny termin szczepienia" - podsumował szef KPRM pięć pierwszych dni, w których ta grupa osób otrzymała możliwość rejestrowania się na szczepienie. Ma ono ruszyć 25 stycznia. Obecnie - od 18 do 22 stycznia - szczepieni są seniorzy w DPS.

Seniorzy powyżej 80. roku życia od zeszłego piątku mogą rejestrować się na konkretny termin szczepienia, w konkretnej placówce za pośrednictwem internetu - Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w punkcie szczepień lub dzwoniąc na infolinię NFZ pod numer 989. Od 22 stycznia kolejna grupa, czyli osoby powyżej 70 roku życia będą mogły również zarejestrować się w ten sam sposób. Szczepienia zarejestrowanych w ten sposób osób ruszą 25 stycznia.

Szef KPRM przypomniał, że osób powyżej 80 lat jest w Polsce około 1,7 mln.