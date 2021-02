Państwowa Komisja ds. Pedofilii zwróciła się do Prokuratury Krajowej o udzielenie informacji, czy prowadzone są czynności w sprawie przestępstw na szkodę dzieci, opisanych w opublikowanym niedawno na YouTube filmie Patryka Vegi pt. "Oczy diabła". To drastyczny film dokumentalny, mówiący o wywożeniu polskich dzieci, nawet niemowląt, do zagranicznych domów publicznych dla pedofilów. Niektóre z nich sprzedawane są na organy do przeszczepów.