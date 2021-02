W związku z rozpoczynjącym się w najbliższą środę Wielkim Postem, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki wystosował apel przekazany w czwartek PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

Hierarcha zaznaczył w nim, że "Wielki Post to czas nawrócenia i przygotowania na obchody Świąt Wielkiej Nocy - Świąt zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią".

Abp Gądecki zwrócił jednocześnie uwagę, że "nadzieja płynąca z wiary w zmartwychwstanie pomaga nam przetrwać najsmutniejsze dni i największe tragedie, czas lęku i beznadziei, a jednocześnie zachęca nas do poszukiwania i realizacji woli Bożej w naszym życiu".

Wskazał, że głębia przeżycia Świąt Wielkanocnych, zależy m.in. "od dyspozycji naszego serca i właściwego przygotowania się na nie w czasie Wielkiego Postu". "Zwracam się, zatem do wszystkich wiernych oraz ich duszpasterzy z apelem o szczególne pogłębienie życia duchowego w nadchodzącym czasie" - napisał przewodniczący Episkopatu.Podkreślił, że dla nikogo nie powinno zabraknąć odpowiedniej opieki duchowej. "Zachęcam duszpasterzy do gorliwej posługi w konfesjonale; do dostosowania rytmu spowiedzi do aktualnych możliwości i potrzeb wiernych oraz przepisów sanitarnych; do tworzenia wiernym możliwości uczestniczenia w rekolekcjach parafialnych i wspólnotowych, czy to w formie zdalnej, czy stacjonarnej" - napisał abp Gądecki.

"Wszystkich wiernych proszę o jak najobfitsze czerpanie z wielkopostnych praktyk tj. postu, modlitwy i jałmużny oraz innych form pobożności, w tym nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych" - zaznaczył przewodniczący KEP.

"Niech trudny czas - jaki przeżywamy już od ponad roku - nie osłabi naszej gorliwości, ale stanie się impulsem do rozwoju naszej ufności i wiary w Zmartwychwstałego Pana" - podsumował abp Gądecki.