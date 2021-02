Papież na 90 lat Radia Watykańskiego  

W swym urodzinowym przesłaniu Papież Franciszek dziękuje pracownikom Radia Watykańskiego za ich pracę i miłość, którą w nią wkładają oraz zachęca, by dalej z odwagą i kreatywnością mówili do świata. „Drodzy bracia, dobrego jubileuszu” – pisze w swych życzeniach Ojciec Święty podkreślając, że „ważne jest zachowanie pamięci o naszej historii i nostalgia, nie tyle za tym co już było, ale za przyszłością, do której budowania jesteśmy wezwani”. Franciszek wskazuje, że „w radiu piękne jest to, że niesie słowa nawet do najbardziej zagubionych miejsc”, a dziś w papieskiej rozgłośni łączy dźwięk także z tekstem pisanym i obrazem. „Idźcie naprzód z odwagą i kreatywnością w mówieniu do świata i w ten sposób budujcie komunikację, zdolną ukazywać nam prawdę o rzeczach” – apeluje Franciszek do pracowników Radia Watykańskiego.

Radio Papieża to obecnie także strona internetowa Vatican News, będąca największym na świecie źródłem informacji o życiu i działalności Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej i Kościołów lokalnych, przygotowywana w 43 językach świata. Międzynarodowy zespół redakcyjny Radia Watykańskiego to dziennikarze pochodzący z 69 krajów świata.