Boris Johnson: Wychodzenie z lockdownu będzie ostrożne  

Podczas wizyty w centrum szczepień w Cwmbran w południowej Walii Johnson powiedział, że mapa drogowa wychodzenia z lockdownu, którą ma przedstawić w poniedziałek, będzie mocno oparta na "ostrożnym i rozważnym podejściu", a luzowanie restrykcji odbędzie się etapami. Dzięki temu, jak wyjaśnił, ma ono być nieodwracalne. "Od tej pory chcemy iść w jednym kierunku" - podkreślił szef rządu.

Zapytany o ponowne otwarcie sektora hotelarsko-gastronomicznego Johnson odparł: "Trzeba pamiętać, że w zeszłym roku otworzyliśmy go w pełni jako jedną z ostatnich rzeczy, które zrobiliśmy, ponieważ istnieje oczywiście dodatkowe ryzyko transmisji".

"Wiem, że jest wiele zrozumiałych spekulacji w gazetach i ludzie snują teorie na temat tego, co zamierzamy zrobić, co zamierzamy powiedzieć, a także o poziomach infekcji i tak dalej. Radziłbym wszystkim po prostu czekać, postaramy się powiedzieć na ten temat tyle, ile możemy" - dodał.

Johnson w ostatnich dniach mówi o tym, że chce zobaczyć "ostrożny, ale nieodwracalny" postęp, co sugeruje, że wychodzenie z lockdownu będzie się odbywać wolniej niż miało to miejsce latem 2020 roku.

Premier podkreślił, że jego plan może zawierać najwcześniejsze możliwe daty ponownego otwarcia różnych sektorów gospodarki, ale mogą one zostać przesunięte w czasie, jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni.

W środę brytyjski rząd podał, że w ciągu ostatniej doby wykryto 12 718 nowych zakażeń koronawirusem, co jest zbliżoną liczbą do tych z ostatnich 10 dni, i zarejestrowano 738 zgonów z powodu Covid-19. Dotychczasowy bilans epidemii w Wielkiej Brytanii to 4 071 185 wykrytych zakażeń i 118 933 ofiary śmiertelne. W obu przypadkach to piąta najwyższa liczba na świecie. Do wtorku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covod-19 dostały 15 940 972 osoby, a drugą - 558 577.