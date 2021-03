Kolonia: Oskarżany o pedofilię emerytowany ksiądz popełnił samobójstwo  

Pod koniec grudnia 2020 r. poszkodowany mężczyzna poinformował archidiecezję, że jako chłopiec był w latach 90. molestowany przez tego duchownego. W celu wyjaśnienia zarzutów archidiecezja - zgodnie z prawem kanonicznym - rozpoczęła w styczniu br. wstępne dochodzenie, w którego ramach prowadzono również rozmowy z ofiarą - czytamy w wyjaśnieniu archidiecezji cytowanym przez niemiecką agencję katolicką KNA. Według tej informacji, cała sprawa została przekazana 3 lutego do prokuratury w Bonn z prośbą o kontrolę prawną i podjęcie niezbędnych kroków.

Archidiecezja zaoferowała oskarżonemu pomoc duszpasterską i psychologiczną z chwilą, gdy poinformowano go o odsunięciu od pełnionych zadań - podkreślono w komunikacie. Jednocześnie zapewniono, że archidiecezja jest gotowa przyjść z pomocą każdemu z ewentualnych poszkodowanych. Dlatego w najbliższych tygodniach we wszystkich dotychczasowych miejscach pracy księdza zostaną ogłoszone apele zachęcające do zgłaszania tych przypadków archidiecezji. O zarzutach są poinformowani także proboszczowie i parafie, w których pracował kapłan-emeryt.