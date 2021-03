Abp Gänswein: Trwamy z Panem w Jego męce, On ma ostatnie słowo  

Zapewnia on, że Papież Senior zachowuje pogodę ducha, jasny umysł i poczucie humoru, choć rytm jego życia nie jest już ten sam, co przed 10 czy 20 laty. Jest już przecież człowiekiem niemal 94-letnim.

Abp Gänswein mówi o tym wywiadzie dla dziennika Avvenire. Okazją ku temu było ukazanie się we Włoszech jego rozważań Drogi Krzyżowej. Podkreśla on, że tym razem, w jeszcze większym stopniu niż przed rokiem Wielki Post oraz święta wielkanocne są naznaczone przez trwającą wciąż pandemię. Ta sytuacja przyprawia nas wręcz o duszności – przyznaje sekretarz Papieża Seniora, wskazując na poważne konsekwencje pandemii w życiu codziennym i jej wpływ na naszą egzystencję. Dlatego podkreśla, że ten Wielki Post i przygotowanie do Wielkanocy powinny charakteryzować się mocnym przekonaniem, że w walce z pandemią ostatnie słowo nie należy do koronawirusa, ale do Jezusa zmartwychwstałego. „To przekonanie daje nadzieję, siłę i pozwala nam oddychać. Wiara w Zmartwychwstałego Pana umacnia nas, otwiera nam oczy na przyszłość” – zapewnia abp Gänswein.