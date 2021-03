Państwowa Komisja ds. pedofilii podejmuje działania w sądach biskupich  

Państwowa Komisja ds. pedofili zapowiedziała, że zwróci się do wszystkich sądów biskupich w Polsce o udzielenie informacji na temat prowadzonych w nich postępowań kanonicznych wobec osób duchownych wskazywanych jako sprawcy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Komisja wnioskuje o udzielenie takich informacji za okres od roku 2000 do dziś.

"Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, działając w oparciu o decyzję Stolicy Apostolskiej o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych podjęła decyzję o skierowaniu pisemnych wystąpień do wszystkich sądów biskupich na terenie Polski" - czytamy w komunikacie Komisji.

W wystąpieniach Komisja zwróciła się "o udzielenie informacji, czy w okresie od 1 stycznia 2000 r. do chwili obecnej prowadzone były postępowania kanoniczne wobec osób duchownych wskazywanych jako sprawcy wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 lat".

Komisja zwróciła się równocześnie o udostępnienie oryginałów akt postępowań kanonicznych we wskazanym wyżej zakresie.

W czwartek dr Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji ds. pedofilii poinformwował, że zajmuje się ona obecnie ponad 120 sprawami wykorzystania seksualnego dzieci, z czego ok. 10% wskazywanych w tych sprawach sprawców to osoby duchowne.

Ponadto ok. 20 spraw, które dotychczas nie doczekały się sprawiedliwości przed sądem z powodu przedawnienia, analizowanych jest pod kątem wpisu do Rejestru Pedofilii. Komisja jest jedynym organem, który może prowadzić takie sprawy na podstawie akt spraw przedawnionych. Komisja zwróciła się do sądów i prokuratur o nadesłanie akt takich spraw.

Badanych jest też 2,5 tys. spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem. Prace te podejmuje departament edukacyjno-prewencyjny w Państwowej Komisji, złożony z psychologów, seksuologów, pedagogów i prawników.

"Stanowczo podkreślamy, że nasze działania, bez względu na strój sprawcy, będą zawsze konsekwentnie dążyć do ochrony osoby, która cierpi" - powiedział Błażej Kmieciak podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano działalność Komisji.