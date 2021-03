W dniach od 5 do 8 marca papież odwiedzi Bagdad, miasto An-Nadżaf - cel pielgrzymek szyitów, gdzie złoży wizytę ajatollahowi Alemu al-Sistaniemu; uda się też na Równinę Ur- ziemię Abrahama. Franciszek będzie również w Irbilu, czyli w stolicy Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, w Mosulu i mieście Karakosz na Równinie Niniwy, to jest tradycyjnym terenie chrześcijan.



W rozmowie z PAP włoski watykanista podkreślił: „To będzie historyczna podróż, jeśli do niej dojdzie”. Tak odniósł się do pojawiających się pytań, czy pielgrzymka ta będzie możliwa w zapowiedzianym terminie.



Gianni Cardinale zaznaczył, że Franciszek bardzo pragnie pojechać do Iraku mimo wielu trudności, jakie są z tym związane.

„Ale w Watykanie są gotowi odwołać tę podróż nawet w ostatnim momencie”- zauważył.



„Papieżowi bardzo zależy na tej podróży. Dzięki temu zrealizuje marzenie świętego Jana Pawła II z 2000 roku” - dodał publicysta katolickiej gazety.



Przypomniał, że w Roku Świętym Wielkiego Jubileuszu polski papież pragnął odwiedzić Ur, ziemię Abrahama. Ostatecznie wizyta ta nie doszła do skutku, ponieważ władze irackie przyznały, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa.



Zamiast podróży zorganizowano w Watykanie symboliczną duchową pielgrzymkę. W tej uroczystości 23 lutego 2000 roku uczestniczyli łącząc się poprzez telemost z papieżem wierni Kościoła chaldejskiego, zgromadzeni w katedrze św. Józefa w Bagdadzie.



W 2013 roku delegacja diecezji rzymskiej zawiozła do Iraku poświęcone przez Franciszka dary dla tamtejszych chrześcijan. Jednym z nich była relikwia św. Jana Pawła II - zakrwawiony fragment sutanny, którą miał na sobie w momencie zamachu 13 maja 1981 roku na placu Świętego Piotra.



„Wizyta Franciszka będzie mieć przełomowe znaczenie dla wiernych katolickich i dla wszystkich chrześcijan na tych umęczonych ziemiach. Dla nich będzie to wielka otucha” - ocenił watykanista „Avvenire”.



Zwrócił następnie uwagę na inny historyczny aspekt, to jest na zapowiedziane spotkanie papieża z przywódcą szyitów ajatollahem Alim al-Sistanim, który jest jedną z najbardziej wpływowych osobistości w Iraku.



„To będzie dalszy niezwykle ważny krok w dialogu ze światem muzułmańskim”- dodał.



Gianni Cardinale mówiąc o możliwych następnych podróżach przypomniał, że Franciszek chce pojechać do Libanu, który wspiera po zeszłorocznej katastrofalnej eksplozji w Bejrucie. Jak zauważył, wciąż z planach jest wizyta w Sudanie Południowym.



„Są też zaproszenia do Hiszpanii i Francji. Zobaczymy też , czy nowy patriarcha Serbii Porfiriusz zgodzi się na wizytę papieża; jeśli tak, myślę, że pojedzie tam możliwie najszybciej”- podkreślił Gianni Cardinale z „Avvenire”.