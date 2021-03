Włochy: Lekcje wśród kóz, 1000 m n.p.m.

To historia Fiammetty, która śledzi zajęcia w szkole "z wysokości", otoczona stadem kóz na łonie natury.

Zdjęcie stało się już viralem w internecie.10-letnia Fiammetta (Płomyczek) została zapisana do IV klasy szkoły podstawowej w Mezzolombardo w regionie trydenckim.

Odkąd szkoła została zamknięta z powodu obostrzeń sanitarnych, dziewczynka towarzyszy swojemu tacie na pastwisku, gdzie ten dogląda 350 kóz. Jej mama pracuje jako pracownik opieki społecznej, dlatego nie może zabierać jej ze sobą.

Dziewczynka opowiada: "Rano kładziemy komputer na stoliku na równym terenie, mam także krzesło. Włączamy komputer i w ten sposób mogę od razu przyłączyć się do lekcji wideo, przygotowuję zeszyty i kładę na nie kamyk, bo wiatr przewracałby mi strony. To wszystko jest piękne, inspiruje mnie do pisania, uszczęśliwia i sprawia, że jestem bardziej zainteresowana lekcjami".

Jej tata, pochodzący z Sardynii (historycznej ziemi pasterzy), przeniósł tradycje pasterskie do Trydentu.