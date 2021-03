Włoska zakonnica podsekretarzem watykańskiej dykasterii  

Włoska salezjanka ma 47 lat i dwa doktoraty z różnych dziedzin ekonomii. Wykłada ekonomię polityczną na Papieskim Wydziale Nauk Pedagogicznych Auxilium w Rzymie. Jest doradczynią w watykańskim Sekretariacie Stanu. Znalazła się też w specjalnej ekipie doradzającej włoskiemu rządowi w walce z pandemią oraz w watykańskiej komisji ds. Covid-19. Jest kolejną kobietą mianowaną na ważne stanowisko w Watykanie przez Papieża Franciszka. Jej zdaniem obecność kobiet w Kurii Rzymskiej może wnieść do tej instytucji inne spojrzenie i świeżość. Mówi s. Smerilli:

Nie możemy patrzeć na świat tylko jednym okiem, takie patrzenie nie daje poprawnego obrazu. Uważam, że obecność kobiet w Watykanie oznacza przede wszystkim bardziej pluralistyczne spojrzenie na rzeczywistość. Jestem pod wrażeniem debaty, którą odbyliśmy na Synodzie Młodych i tego, co znajduje się w dokumencie końcowym Synodu, w którym uczestniczyłam i który mnie ubogacił: powracamy tam do tekstu Księgi Rodzaju – powiedziała papieskiej rozgłośni siostra Smerilli. – Bóg stworzył człowieka na swój obraz, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, a to oznacza, że mężczyzna i kobieta są obrazem Boga, Boga, który jest komunią. To powołanie do przymierza i wzajemności powinno być realizowane nie tylko w sferze rodziny, ale we wszystkich innych sferach życia, także w miejscu pracy. Wierzę, że również w Kurii Rzymskiej istnieje potrzeba przeżywania tej wzajemności, aby lepiej wyrazić bogactwo naszego Boga, który jest komunią.