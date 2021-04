Krytyczna sytuacja w szpitalach na Śląsku, trwa relokacja pacjentów  

Rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że najgorsza sytuacja pod względem zajętych łóżek szpitalnych jest na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i w woj. świętokrzyskim.

W poniedziałek przed południem w śląskim zajęte było ponad 91 proc. łóżek respiratorowych.

"Tutaj, tak jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, odbywa się już w tej chwili relokacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y w województwie śląskim. W tej chwili pacjenci przewożeni są karetkami pogotowia na teren województwa opolskiego" - powiedział rzecznik.

Ewakuowani są przede wszystkim pacjenci z rejonu Gliwic i Raciborza, skąd do niektórych szpitali na Opolszczyźnie można dostać się szybciej niż np do szpitala tymczasowego w Katowicach.

Dodał, że na razie do przewożenia pacjentów wykorzystywany jest transport kołowy. "Ale oczywiście przygotowujemy też rozwiązanie przemieszczania pacjentów ze szpitala, który dzisiaj się otwiera na lotnisku w Pyrzowicach (woj. śląskie) i za pomocą transportu lotniczego przewożenie pacjentów do innych, dalszych regionów. Na razie jeszcze ten transport lotniczy nie jest konieczny, ale jeśli byłby konieczny, to jesteśmy w stanie w granicach 40 osób dziennie przewieźć transportem lotniczym do szpitali zlokalizowanych w innych województwach" - zapewnił rzecznik MZ.

Otwarty w poniedziałek szpital tymczasowy przy lotnisku w Pyrzowicach dysponuje 144 łóżkami w tym 10 z dostępem do respiratora. Chorych w ciężkim stanie przybywa jednak bardzo szybko, pod szpitalami ustawiają się długi kolejki samochodów. W ostatnich dniach w tym województwie notowano najwięcej nowych zakażeń, były dni, że liczba nowych potwierdzonych testami zachorowań na Śląsku zbliżała się do 6 tysięcy.