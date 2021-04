Papież przypomina bogatym krajom: Macie dług  

O budowanie globalnej solidarności w procesie wychodzenia z pandemii COVID-19 zaapelował papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników odbywających się w dniach 5- 11 kwietnia w formie wirtualnej wiosennych spotkań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2021 r. Ojciec Święty skierował do tego gremium list, za pośrednictwem kard. Petera Turksona, prefekta watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka.

Franciszek przypomniał, że w obliczu pandemii wirusa Covid-19, świat został zmuszony do stawienia czoła serii poważnych i wzajemnie powiązanych kryzysów społeczno-ekonomicznych, ekologicznych i politycznych. Wyraził nadzieję, że uczestnicy obrad przyczynią się do stworzenia modelu "naprawy", zdolnego do generowania nowych, bardziej integrujących i zrównoważonych rozwiązań wspierających realną gospodarkę, pomagających jednostkom i społecznościom w realizacji ich najgłębszych aspiracji i powszechnego dobra wspólnego. „Pojęcie ożywienia gospodarczego nie może sprowadzać się do powrotu do nierównego i niezrównoważonego modelu życia gospodarczego i społecznego, w którym niewielka mniejszość światowej populacji posiada połowę jej bogactwa” – stwierdził Ojciec Święty.

Papież wezwał do opracowania nowych i twórczych form uczestnictwa społecznego, politycznego i ekonomicznego, wrażliwych na głos ubogich. Podkreślił znaczenie zaufania dla budowania relacji międzyludzkich, w oparciu o „kulturę spotkania”, w której każdy głos jest słyszalny i wszyscy mogą się rozwijać. Wskazał na konieczność opracowania globalnego planu odbudowy na rzecz wspierania integralnego rozwoju ludzkiego wszystkich narodów. „Oznacza to koniecznie przyznanie krajom biedniejszym i mniej rozwiniętym skutecznego udziału w podejmowaniu decyzji i ułatwienie dostępu do rynku międzynarodowego. Duch globalnej solidarności wymaga również co najmniej znacznego zmniejszenia zadłużenia krajów najuboższych, które pogłębiło się w wyniku pandemii. Uwolnienie od ciężaru zadłużenia tak wielu krajów i społeczności jest dziś gestem głęboko ludzkim, który może pomóc ludziom w rozwoju, w dostępie do szczepionek, zdrowia, edukacji i miejsc pracy” – stwierdził Franciszek.

Ojciec Święty zwrócił również uwagę na problem tzw. „długu ekologicznego", jaki zaciągnęły kraje najbogatsze, doprowadzając do degradacji środowiska krajów ubogich i wykorzystując ich zasoby naturalne. Wezwał świat finansów do opracowania sprawnych mechanizmów obliczania tego długu ekologicznego, tak aby kraje rozwinięte mogły go spłacić, nie tylko ograniczając znacznie zużycie energii nieodnawialnej czy pomagając krajom uboższym we wprowadzaniu polityki i programów zrównoważonego rozwoju, ale także pokrywając koszty niezbędnych w tym celu innowacji.

Papież przypomniał, że celem i zadaniem całego życia gospodarczego, powinno być powszechne dobro wspólne. Zaangażowanie w solidarność gospodarczą, finansową i społeczną „oznacza zatem myślenie i działanie w kategoriach wspólnoty". "Oznacza priorytet życia wszystkich nad przywłaszczaniem sobie dóbr przez niewielu. To także walka ze strukturalnymi przyczynami ubóstwa, nierównością, brakiem zatrudnienia, ziemi i mieszkań, negowaniem praw społecznych i pracowniczych.... Solidarność, rozumiana w swoim najgłębszym znaczeniu, jest sposobem tworzenia historii” – podkreślił Franciszek.

Ojciec Święty wskazał, iż rynki powinny działać na rzecz dobra wspólnego. „W tym względzie szczególnie potrzebujemy sprawiedliwie finansowanej solidarności szczepionkowej, ponieważ nie możemy pozwolić, aby prawo rynku wzięło górę nad prawem miłości i zdrowia wszystkich ludzi. W tym miejscu ponawiam mój apel do przywódców rządów, przedsiębiorstw i organizacji międzynarodowych o współpracę w zapewnieniu szczepionek dla wszystkich, a zwłaszcza dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących” – stwierdził papież.

Na zakończenie Franciszek życzy, by obrady Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego przyczyniły się do wypracowania rozwiązań na rzecz bardziej inkluzywnej i zrównoważonej przyszłości. „Przyszłości, w której finanse służą dobru wspólnemu, w której w centrum znajdują się osoby słabsze i marginalizowane, a ziemia, nasz wspólny dom, jest otoczona troskliwą opieką” – napisał Ojciec Święty.