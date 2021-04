Minister w Radiowej Trójce zwrócił uwagę, że zdarzają się dni, w których liczba wykonanych szczepień przekracza 250 tys. Pytany, czy możliwe jest szczepienie 500 tys. osób dziennie, wskazał, że do tego konieczne jest spełnienie kilku warunków - wystarczających dostaw preparatów i odpowiednio dużej liczby chętnych.

Niedzielski odniósł się również do doniesień z innych krajów, w których osoby zaszczepione preparatem AstraZeneca, w drugiej dawce otrzymują szczepionkę innej firmy.

"Z mojego punktu widzenia i opierając się na dyskusjach na Radzie Medycznej, na razie nie przewidujemy mieszania szczepionek, bo to jest pewnego rodzaju eksperyment i myślę, że trudno byłoby to uzasadnić na poziomie charakterystyki produktów leczniczych, czyli tych zaleceń, które dają producenci, bo oni wyraźnie nie odnoszą się tam do zagadnienia mieszania szczepionki" - powiedział.