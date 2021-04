Święty4ever: Wywieś flagę papieską z okazji rocznicy kanonizacji!  

- Zdjęciem udekorowanego w ten sposób domu, mieszkania, podzielmy się w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku i Twitterze. Warto też publikowaną fotografię opatrzeć ulubionym cytatem z nauczania Papieża Polaka, by w ten sposób przybliżyć bogactwo i ponadczasowość jego myśli innym osobom - zachęcają organizatorzy „Święty4ever”.



Zdjęcie wraz z ulubionym cytatem zaczerpniętym z nauczania św. Jana Pawła II, w publikowanym poście należy umieścić z hasztagiem #Święty4ever.



Inicjatywa duszpasterska „Święty Jan Paweł II ze mną na zawsze - Święty4ever” trwa już od kilku miesięcy. Została zainicjowana w roku setnej rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. Każdy, komu bliski jest Papież z Polski, kto chce go lepiej poznać, kto szuka inspiracja do działania, które ma służyć integralnemu rozwojowi osobistemu oraz społecznemu może się w nią włączyć. W jaki sposób?



Aby ją podjąć wystarczy modlić się przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, codziennie o 21.37, czyli w godzinie jego przejścia do Domu Ojca. Następne zadanie, do którego jesteśmy zachęcani, to czytanie tekstów papieskich. Akcja to też wezwanie do realizacji nauczania św. Jana Pawła II. Tu konkretnie chodzi o umiejętność dostrzegania osób potrzebujących oraz okazywania im pomocy.

😇7. rocznica kanonizacji Jana Pawła II😇



👉wywieś flagę papieską,

👉opublikuj na Twitterze:

🇻🇦zdjęcie flagi,

💬ulubiony cytat ze #ŚwJP2,

#️⃣pamiętaj o #Święty4ever.



Serdeczna prośba o RT! 😀 pic.twitter.com/beEaLLEi6Z — Święty4ever (@swiety4ever) 27 kwietnia 2021





Inicjatywa jest obecna w przestrzeni internetowej i publicznej. Znakiem włączenia się w nią jest wystawiony wizerunek św. Jana Pawła II w oknach domów czy też mieszkań.



Do wywieszania flagi papieskiej organizatorzy zapraszają w rocznice związane z życiem i śmiercią Papieża Polaka. Jutro wspomnienie jego kanonizacji. Kolejne ważne dni to 13 i 18 maj.



Inicjatywie Święty4ever oraz wszystkim biorącym w niej udział błogosławieństwa udzielili: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki oraz bp Jan Piotrowski, biskup kielecki.

Zobacz też: #Święty4ever na zawsze