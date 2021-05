Położne wspierają kobiety w przeżywaniu macierzyństwa  

W czasie, gdy wielu krajach przeżywamy demograficzną zimę, świadectwo położnych może stać się światłem nadziei na nową wiosnę narodzin. Podczas pandemii zawsze stały one u boku kobiet i noworodków, przez co należały do osób najbardziej narażonych na zakażenie wirusem Covid-19. Papież Franciszek w kontekście Międzynarodowego Roku Pielęgniarek i Położnych ogłoszonego przez Międzynarodową Organizację Zdrowia zwrócił szczególną uwagę na ich szlachetną pracę polegającą na bezpośredniej służbie życiu i macierzyństwu.

Caterina Masè, położna z wieloletnim stażem ze szpitala w Trydencie uważa, że kobieta, która wchodzi na salę porodową powinna czuć się przyjęta, szanowana uspokojona oraz włączona w decyzje podejmowane przez personel. Nie może być jedynie obserwatorem, ponieważ jest bohaterką wydarzeń i należy wspierać ją w przekonaniu, że posiada wszelkie potrzebne umiejętności, aby poradzić sobie z porodem oraz że ta wielka siła, której może doświadczyć przy urodzeniu dziecka, będzie jej towarzyszyć we wszystkich kolejnych okresach życia. Mówi Caterina Masè.

„Nasz zawód istnieje od starożytności i powinien zostać ponownie odkryty, ponieważ odgrywa bardzo istotną rolę we wspieraniu i towarzyszeniu wszystkim kobietom oraz rodzinom w doświadczeniu narodzin dziecka, ale nie tylko. Nasza pozycja zawodowa wskazuje nam jako stały punkt zaangażowania promowanie zdrowia kobiety we wszystkich cyklach jej życia. Kobiety powinny mieć pozytywne doświadczenia związane z narodzinami i macierzyństwem, czego niestety nasze społeczeństwo nie proponuje – stwierdziła Caterina Masè. Często spotykamy młode kobiety, które chciałyby zostać matkami, ale obawa, że nie będą w stanie zapewnić bezpieczeństwa ekonomicznego swoim dzieciom staje się bardzo ważnym czynnikiem odstraszającym. To nieprawda, że nowe pokolenia nie chcą mieć dzieci, bo to właśnie te problemy sprawiają, że decydują się odłożyć je do czasu, gdy ich sytuacja ekonomiczna będzie bardziej stabilna. Dlatego ważne jest, aby pomyśleć o konkretnej pomocy dla nich, także w celu promowania nowych narodzin.“