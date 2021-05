Od wybuchu epidemii w Indiach zgłoszono 21,49 mln infekcji i 234 083 zgony w związku z Covid-19.

Ale piątkowe dane dotyczące nowych zakażeń są rekordowe od początku pandemii - zwraca uwagę anglojęzyczny dziennik "Times of India". Dziesiąty dzień z rzędu liczba zmarłych przekracza 3 tys., przy czym najgorzej jest w stanie Maharasztra na środkowym zachodzie - w piątek potwierdzono tam 852 zgony, następnie w terytorium stołecznym Delhi na północy i w stanie Karnataka na południowym zachodzie, gdzie zmarło po ponad 300 osób.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń stany Kerala na południu, Radźasthan na północnym zachodzie i Madhja Pradeś w środkowej części kraju ogłosiły całkowite lockdowny, inne stany wzmocniły restrykcje w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - podaje na swej stronie internetowej "Hindustan Times".

Do tej pory w Indiach z Covid-19 wyzdrowiało ponad 17,6 mln osób; obecnie jest ponad 3,64 mln przypadków aktywnych. Oznacza to, że wskaźnik wyzdrowień spadł do 81,95 proc., a aktywne przypadki stanowią 16,96 proc. wszystkich infekcji - podało ministerstwo zdrowia.

Do tej pory w Indiach przeciwko Covid-19 zaszczepiono ponad 16,49 mln osób, w tym 2 370 298 w ciągu ostatniej doby.